Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 18 Kasım Pazartesi akşamı Kalpazan, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Uzak Şehir, MasterChef Türkiye, 3. Gün ve Gülen Gözler yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Kasım 2024 Pazartesi reyting sonuçları birincisi…