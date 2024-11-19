Reyting sonuçları 18 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 18 Kasım 2024 Pazartesi sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Kalpazan, Kanal D'de Uzak Şehir, Now TV'de Kızıl Goncalar, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de 3. Gün, Star TV'de ise Gülen Gözler filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 18 Kasım 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 18 Kasım Pazartesi akşamı Kalpazan, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Uzak Şehir, MasterChef Türkiye, 3. Gün ve Gülen Gözler yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Kasım 2024 Pazartesi reyting sonuçları birincisi…
18 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
18 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
18 KASIM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI