Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Aralık 2024: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Holding, Hudutsuz Sevda... AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Sabahın ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, ATV'de Holding, Now'da Hudutsuz Sevda, TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Konferans Ligi Cercle Brugge-Başakşehir maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 19 Aralık 2024 reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 07:51 Güncelleme: 20.12.2024 - 07:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        19 Aralık Perşembe akşamı Show TV’de Siyah Kalp, Kanal D’de İnci Taneleri, ATV’de Holding, Now’da Hudutsuz Sevda, TV8’de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de UEFA Avrupa Konferans Ligi Cercle Brugge-Başakşehir maçı ekrana geldi. Star TV’de ise Sen Ağlama İstanbul dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 19 Aralık 2024 Reyting sonuçları sıralaması…

        2

        19 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        19 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

        3

        19 ARALIK 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        19 ARALIK 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        "Ben çok iyiyim"
        "Ben çok iyiyim"
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        ABD'den Şam'a ziyaret
        ABD'den Şam'a ziyaret
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Pentagon: Suriye'de 2 bin ABD askeri var
        Pentagon: Suriye'de 2 bin ABD askeri var