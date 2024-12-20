Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?
Sabahın ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, ATV'de Holding, Now'da Hudutsuz Sevda, TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Konferans Ligi Cercle Brugge-Başakşehir maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 19 Aralık 2024 reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…
19 Aralık Perşembe akşamı Show TV’de Siyah Kalp, Kanal D’de İnci Taneleri, ATV’de Holding, Now’da Hudutsuz Sevda, TV8’de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de UEFA Avrupa Konferans Ligi Cercle Brugge-Başakşehir maçı ekrana geldi. Star TV’de ise Sen Ağlama İstanbul dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 19 Aralık 2024 Reyting sonuçları sıralaması…
19 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
19 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.
19 ARALIK 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI