Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Aralık 2025: Rüya Gibi, Kral Kaybederse, Mehmed Fetihler Sultanı... Dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 2 Aralık 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar yayınlandı. Show TV'de yeni dizi Rüya Gibi ekran yolculuğuna başladı. Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Gözleri KaraDeniz, Now TV'de Kıskanmak dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de ise Güller ve Günahlar dizisinin tekrar bölümü vardı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 2 Aralık 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralamasında birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 08:25 Güncelleme: 03.12.2025 - 08:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2 Aralık Salı akşamı Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Rüya Gibi ilk bölümüyle ekrana geldi. Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de Gözleri KaraDeniz ve Now TV’de Kıskanmak dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisinin tekrarı yayınlanırken TV8’de MasterChef Türkiye yarışması vardı. İzledikleri yapımların ABC1, AB ve Total sıralamasını öğrenmek isteyenler ise ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2 Aralık 2025 reyting birincisi…

        2

        2 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

        3

        2 ARALIK 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        2 ARALIK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        2 ARALIK 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Putin ABD Temsilcisiyle görüştü
        Putin ABD Temsilcisiyle görüştü
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"