Reyting sonuçları 2 Aralık 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar yayınlandı. Show TV'de yeni dizi Rüya Gibi ekran yolculuğuna başladı. Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Gözleri KaraDeniz, Now TV'de Kıskanmak dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de ise Güller ve Günahlar dizisinin tekrar bölümü vardı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 2 Aralık 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralamasında birinci olan yapım...
2 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.
2 ARALIK 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI