Reyting sonuçları açıklandı! İşte 2 Eylül 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi
Dünün reyting sonuçları ile 2 Eylül Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Yalan yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; Yol Arkadaşım, Güldür Güldür Show, Jurassic World: Hakimiyet, İntikam Vakti, Müstakbel Damat ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Eylül 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 2 Eylül Pazartesi günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 2 Eylül 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...
2 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
2 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
2 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1 MasterChef Türkiye TV8
2 Yalan KANAL D
3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
4 Now Ana Haber NOW
5 MasterChef Türkiye Özet TV8
6 Esra Erol'da ATV
7 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV
8 Jurassic World Hakimiyet (Y.S) ATV
9 Müstakbel Damat (T.S) NOW
10 Yalan (Özet) KANAL D
2 EYLÜL 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 MasterChef Türkiye TV8
2 Yalan KANAL D
3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
4 Now Ana Haber NOW
5 Esra Erol'da ATV
6 Jurassic World Hakimiyet (Y.S) ATV
7 atv Gün Ortası ATV
8 Yalan (Özet) KANAL D
9 Show Ana Haber SHOW TV
10 Haber Önü SHOW TV