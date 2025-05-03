Reyting sonuçları 2 Mayıs 2025: Dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları televizyon seyircilerinin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, programlar ve ana haber bültenleri arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Show TV'de büyük bir ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti yayınlandı. Diğer kanallarda Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul, Sustalı Ceylan, Ekşi Elmalar, Bursa Bülbülü ve Survivor ekranlara geldi. Peki, dünün AB ve Total sıralaması ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 2 Mayıs 2025 Cuma reyting sonuçları...
AB ve Total reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan dizi, film, program ve ana haber bültenlerinin izlenme oranları belli oluyor. Prime time kuşağında zirveyi kimin aldığı, gündüz kuşağında hangi programların öne çıktığı araştırılıyor. Dün akşam kanallarda Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul, Sustalı Ceylan, Ekşi Elmalar, Bursa Bülbülü, Survivor yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 2 Mayıs 2025 Cuma gününe ait AB ve Total reyting sıralaması...
2 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 2 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.30’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
2 MAYIS 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI