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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Şubat 2025: Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi… AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 2 Şubat 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Uzak Şehir ve ATV'de Kardelenler dizileri ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 2 Şubat Pazar günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 2 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 08:18 Güncelleme: 03.02.2025 - 08:18
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        Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 2 Şubat Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Uzak Şehir, Kardelenler, Survivor, Çok Güzel Hareketler 2 yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        2 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        2 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

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        2 ŞUBAT 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        2 ŞUBAT 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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