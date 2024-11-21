Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Kasım 2024 Çarşamba AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
20 Kasım Çarşamba günü en çok izlenen yapımları merak edenler dünün reyting sonuçları araştırmasına başladı. Dün akşam kuşağında Show TV'nin sevilen dizilerinden Sandık Kokusu yeni bölümüyle ekranlara gelirken; Kanal D'de yeni dizi Annem Ankara izleyicilerle buluştu. Dieğr kanallarda ise Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet… adlı diziler yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 20 Kasım 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 20 Kasım Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet…, MasterChef Türkiye ve Sen Türkülerini Söyle yapımları yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 20 Kasım 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...
20 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
20 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
20 KASIM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI