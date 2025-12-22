Reyting sonuçları 21 Aralık 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün akşam Show TV'de Bahar, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Sahtekarlar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Kıyametten Sonra ve Star TV'de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmleri yayınlandı. Günün ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları 21 Aralık 2025 Pazar sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 21 Aralık 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
21 Aralık Pazar akşamı Bahar, Teşkilat, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa, Kıyametten Sonra ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı yapımları yayınlandı. Dün yayınlanan program, haber bülteni, dizi, film ve yarışmalardan hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. İzledikleri yapımların AB ve Total reyting sıralamasını merak eden izleyiciler arama motorlarında ‘’Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 21 Aralık 2025 reyting sonuçları birincisi…
21 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
21 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
21 ARALIK 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI