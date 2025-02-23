Reyting sonuçları 22 Şubat 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 22 Şubat Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Gönül Dağı, ATV'de Can Borcu, TV8'de O Ses Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de ise yeni dizi Piyasa ekran macerasına başladı. Star TV'de Kral Kaybederse ve Now'da Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? 22 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması…
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 22 Şubat Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show programı, Gönül Dağı ve Can Borcu dizileri ile O Ses Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kral Kaybederse ve Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Kanal D’de yeni dizi Piyasa ekran macerasına başladı. Peki, 22 Şubat 2025 Salı reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
22 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
22 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00’den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
22 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI