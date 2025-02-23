Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 22 Şubat Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show programı, Gönül Dağı ve Can Borcu dizileri ile O Ses Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kral Kaybederse ve Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Kanal D’de yeni dizi Piyasa ekran macerasına başladı. Peki, 22 Şubat 2025 Salı reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…