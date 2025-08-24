Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 23 AĞUSTOS 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 23 Ağustos 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu

        23 Ağustos Cumartesi günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi? İşte 23 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 09:06 Güncelleme: 24.08.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 23 Ağustos 2025 reyting sonuçları...

        2

        23 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        23 Ağustos Cumartesi günü TRT 1’de FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-İspanya maçı heyecanı yaşandı.

        Akşam kuşağında Kanal D’de Hep Yek: Düğün, TRT 1’de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya, Star TV’de Borderlands, ATV’de Sonsuz Fırtına, Now TV’de Müstakbel Damat filmleri yayınlandı.

        Show TV’de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi.

        23 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “NOW Ana Haber Hafta Sonu”, 3. sırada ise Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü yer aldı.

        AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “Türkiye-İspanya FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Karşılaşması”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü yer aldı.

        3

        23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        MasterChef Türkiye - TV8

        Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

        Güldür Güldür Show (Tkr) - SHOW TV

        Show Ana Haber - SHOW TV

        Kuma - Kanal 7

        Sonsuz Fırtına (Y.S) - ATV

        Hep Yek Düğün (T.S) - Kanal D

        Mustakbel Damat (T.S) - NOW

        Cin Seddi (Y.S) - ATV

        Kanal D Ana Haber - Kanal D

        4

        23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        MasterChef Türkiye - TV8

        Türkiye-İspanya FIVB Kadınlar Voleybol Karşılaşması - TRT 1

        Güldür Güldür Show (Tkr) - SHOW TV

        Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

        Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3 (Y.S) - TRT 1

        Show Ana Haber - SHOW TV

        Katakulli Tuzak (T.S) - Kanal D

        MasterChef Türkiye Özet - TV8

        Şansımı Seveyim (T.S) - ATV

        Cin Seddi (Y.S) - ATV

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Töre cinayeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre cinayeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
        İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        "Hasret bitiyor"
        "Hasret bitiyor"
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...