Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle, Sahtekarlar dizisi ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Mısır Tanrıları ve Babamın Hazinesi filmleri sinemaseverlerle buluşurken, Survivor yarışması yerine O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 23 Ocak 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de birinci olan yapım...