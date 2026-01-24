Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 23 OCAK 2026: Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar... Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 23 Ocak 2026: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        23 Ocak Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D'de Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Mısır Tanrıları ve ATV'de Babamın Hazinesi filmleri sinemaseverlerle buluşurken, Now TV'de Sahtekarlar dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. TV8'de Survivor yarışması yayınlanmazken, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile günün birincisi kim oldu? İşte 23 Ocak 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Giriş: 24.01.2026 - 08:48 Güncelleme: 24.01.2026 - 08:48
        1

        Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle, Sahtekarlar dizisi ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Mısır Tanrıları ve Babamın Hazinesi filmleri sinemaseverlerle buluşurken, Survivor yarışması yerine O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 23 Ocak 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de birinci olan yapım...

        2

        23 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        23 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        23 OCAK 2026 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        23 OCAK 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        23 OCAK 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
