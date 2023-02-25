Reyting sonuçları 24 Şubat Cuma günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen "Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

24 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.