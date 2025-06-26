Reyting sonuçları 25 Haziran 2025: AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?
Çarşamba günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 25 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
Her gün kanallarda birçok program, maç, yarışma, haber bülteni, dizi ve film yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?’’ sorularını yönelterek 25 Haziran 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...
25 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
25 Haziran Çarşamba akşamı Show TV’de Meraklı Köfteci, ATV’de Beyaz Saray Düştü, Now’da Hareket Sekiz ve Star TV’de Yol Arkadaşım filmleri sinemaseverlerle buluştu. TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Kanal D’de Eşref Rüya dizisi tekrar bölümüyle ekrana geldi.
TRT 1’de ise Gassal dizisi ve FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı Borussia Dortmund-Ulsan HD yayınlandı.
25 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol'da – ATV
NOW Ana Haber – NOW
Gassal – TRT 1
ATV Ana Haber – ATV
Yol Arkadaşım (T.S) (Tekrar) – Star TV
Nursel ile Mutfak Bahane – ATV
Meraklı Köfteci (T.S) – Show TV
ATV Gün Ortası – ATV
25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol'da – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Gassal – TRT 1
Namuslu (T.S) – Show TV
Esra Erol'da Özet – ATV
Eşref Rüya (Tekrar) – Kanal D
Gelin – Kanal 7