        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 25 Ocak 2026: Rüya Gibi, Teşkilat, Sahtekarlar, Milyoner, Survivor… ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 25 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

        Dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 25 Ocak 2026 Pazar akşamı Show TV'de Rüya Gibi, TRT 1'de Teşkilat ve Now TV'de Sahtekarlar dizileri ile Kanal D'de Beyaz'la Joker, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Hayalet Avcıları Öteki Dünya filmi yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki, 25 Ocak 2026 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 07:56 Güncelleme: 26.01.2026 - 07:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 25 Ocak 2026 Pazar günü yayınlanan programlar, diziler, haber bültenleri ve yarışmalar ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşmek için yarıştı. Dün akşam Rüya Gibi, Teşkilat, Sahtekarlar, Beyaz'la Joker, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca Hayalet Avcıları Öteki Dünya filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 25 Ocak 2026 reyting sonuçları…

        2

        25 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        25 Ocak 2026 Pazar reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

        3

        25 OCAK 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        25 OCAK 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        25 OCAK 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
