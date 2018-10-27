Gülperi zirveyi sevdi!

Show TV’nin zirveye adını yazdıran dizisi “Gülperi” dün akşam ekrana gelen yedinci bölümüyle ABC1 20+'da 6.87 izlenme oranı (rating), 15.22 izlenme payı (share), Total’de ise 7.80 izlenme oranı (rating), 17.58 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Yaşam savaşı veren Gülperi’nin hayata tutunduğu fakat Şeyma’nın planıyla evini kaybettiği bölüm sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #benimannem etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #benimannem etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 5 saat 50 dakika, #gülperi etiketi ise 5 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.

GÜLPERİ EVDEN KOVULUYOR!

Gülperi dün akşam heyecan dolu yedinci bölümüyle ekrana geldi. Aldığı bıçak darbesiyle hayatı tehlikeye giren Gülperi’nin durumu Hasan’ı çok korkuttu. Gözyaşları içinde annesini apar topar hastaneye kaldıran Hasan, annesine ve Bedriye’ye yapılanların hesabını sormak için Ali’nin peşini bırakmamakta kararlıydı. Gülperi’nin bıçaklandığını öğrenen Kadir, Yakup’a meydan okurken; Gülperi ile ailesine destek olmaya çalıştı. Yaşam savaşını kazanan Gülperi, Bedriye’nin polise gerçekleri söylemesini sağladı. Annesinin ilaçlarını almak için kolyesini bozduran Bedriye, Şeyma’nın kötü oyunundan habersizdi. Ali’ye silah doğrultan Hasan’ı son anda engelleyen Kadir, Ali’yi polise teslim etti. Gülperi’nin ve çocuklarının başına gelenleri fırsat bilen Yakup ise Hasan’ın velayetini almak için Gülperi’yi sıkıştırmaya devam etti. Şeyma planıyla Bedriye’nin hırsızlık yaptığını düşünen apartman sakinleri, Gülperi’nin tüm eşyalarını kapının önüne koyarak onu kovdu. Çaresiz kalan Gülperi, bir çıkış yolu bulabilecek miydi?

GÜLPERİ 7. BÖLÜM İZLE

Yapımını TİMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken; başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen paylaşıyor.

“Gülperi” 2 Kasım Cuma saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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