        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 26 Kasım 2025: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve Total’de kim zirvede? Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Sakıncalı…

        Reyting sonuçları 26 Kasım 2025: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve Total'de hangi yapım zirvede?

        Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Sahipsizler ve NOW TV'de Sakıncalı dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. TV8'de MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam ederken Show TV'de Güldür Güldür Show programının tekrar bölümü ekrana geldi. TRT 1'de ise Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve Total sıralaması nasıl? İşte 26 Kasım 2025 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...

        Giriş: 27.11.2025 - 08:47 Güncelleme: 27.11.2025 - 08:47
        26 Kasım Çarşamba günü yayınlanan yapımların reyting sıralaması seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında televizyon ekranlarında Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Sakıncalı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. Güldür Güldür Show komedi programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 26 Kasım 2025 AB ve Total sıralaması…

        26 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        26 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
