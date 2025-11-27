Reyting sonuçları 26 Kasım 2025: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve Total'de hangi yapım zirvede?
Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Sahipsizler ve NOW TV'de Sakıncalı dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. TV8'de MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam ederken Show TV'de Güldür Güldür Show programının tekrar bölümü ekrana geldi. TRT 1'de ise Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve Total sıralaması nasıl? İşte 26 Kasım 2025 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...
26 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
26 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI