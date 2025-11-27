26 Kasım Çarşamba günü yayınlanan yapımların reyting sıralaması seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında televizyon ekranlarında Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Sakıncalı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. Güldür Güldür Show komedi programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 26 Kasım 2025 AB ve Total sıralaması…