Reyting sonuçları 26 Nisan 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 26 Nisan Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Gönül Dağı, Can Borcu dizileri ile Güldür Güldür Show programı ve Survivor yarışması yeni bölümleriyle, Kral Kaybederse dizisi ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Geçmişi Olmayan Adam ve Mutluyuz filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 26 Nisan 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 26 Nisan Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Gönül Dağı, ATV’de Can Borcu ve TV8’de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Kral Kaybederse dizisinin tekrar bölümü, Kanal D’de Geçmişi Olmayan Adam, Now TV’de Mutluyuz filmleri yayınlandı. Peki, 26 Nisan 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
26 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 26 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.30’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
26 NİSAN 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI