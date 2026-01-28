Reyting sonuçları 27 Ocak 2026: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 27 Ocak Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle; ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizileri ise yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ederken, Krater ve Tosun Paşa filmleri ekranlara geldi. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 27 Ocak 2026 dünün reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...
Televizyon kanallarında birbirinden farklı türde birçok program, yarışma, dizi, film gibi içerik yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler, her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 27 Ocak Salı günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 27 Ocak 2026 dünün reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması tablosu...
27 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27 Ocak Salı günü Show TV’de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken ATV’de ABİ, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı ve Now TV’de Kıskanmak dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi.
TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması tüm heyecanıyla devam etti. Kanal D’de Krater ve Star TV’de Tosun Paşa filmleri yayınlandı.
27 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
27 OCAK 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI