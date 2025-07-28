27 Temmuz Pazar akşamı Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kasırga ve Hava Muhalefeti filmleri filmseverlerin beğenisine sunulurken, Güldür Güldür Show ve Çok Güzel Hareketler 2 yapımları ekranlara geldi. Peki AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 27 Temmuz 2025 Reyting sonuçları tablosu...