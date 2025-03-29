Reyting sonuçları 28 Mart 2025: Total, AB sıralaması ile Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Zembilli, Yalı Çapkını kim birinci oldu?

Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. Geçtiğimiz hafta Total’de Kızılcık Şerbeti birinciydi. Peki 28 Mart 2025 Cuma Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Zembilli, Yalı Çapkını reyting sonuçlarında kim birinci oldu?