Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 28 Ocak 2026 Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Yeraltı dizisi ilk bölümüyle ekrana gelirken Manchester City-Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Ayrıca Çizmeli Kedi: Son Dilek ve Show TV’de Eyyvah Eyvah 3 filmleri yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 28 Ocak 2026 reyting sonuçları...