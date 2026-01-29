Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 28 Ocak 2026: Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Yeraltı, Manchester City-Galatasaray maçı… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 28 Ocak 2026: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan ve Star TV'de Sahipsizler dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Çizmeli Kedi: Son Dilek ve Show TV'de Eyyvah Eyvah 3 filmleri yayınlandı. TRT 1'de ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Now TV'de ise yeni dizi Yeraltı ekran macerasına başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları ile 28 Ocak 2026 Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 28 Ocak 2026 reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 07:51 Güncelleme: 29.01.2026 - 07:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 28 Ocak 2026 Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Yeraltı dizisi ilk bölümüyle ekrana gelirken Manchester City-Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Ayrıca Çizmeli Kedi: Son Dilek ve Show TV’de Eyyvah Eyvah 3 filmleri yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 28 Ocak 2026 reyting sonuçları...

        2

        28 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        28 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Kastamonu'da alevler 3 evi küle çevirdi
        Kastamonu'da alevler 3 evi küle çevirdi
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da