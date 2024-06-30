Reytinglerde zirve yarışı! 29 Haziran 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması!
Reyting sonuçları, televizyon seyircilerinin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen diziler, programlar ve ana haber bültenleri arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Güldür Güldür Show, Bumblebee, Yalan, Çok Güzel Hareketler 2 gibi yapımların yanı sıra EURO 2024 kapsamında İsviçre-İtalya maçı da ekranlardaydı. Peki, 29 Haziran'da reyting rekabetinin birincisi kim oldu? İşte detaylar!
Prime time kuşağında zirveyi kimin aldığı, gündüz kuşağında hangi programların öne çıktığı araştırılıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin izlenme oranları belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 29 Haziran 2024 Cumartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
AB VE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Birbirinden iddalı yapımlardan hangisinin reytinglerde birinci olduğu araştırılmaya devam ediliyor. Fakat henüz dün akşamın reytingleri netlik kazanmadı. Kazandığında haberimizde yer vereceğiz.