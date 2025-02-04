3 Şubat Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Filmseverler için ise Mavi Boncuk filmi yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Ocak 2025 Pazartesi reyting birincisi.