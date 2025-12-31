Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 30 ARALIK 2025: Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, MasterChef... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 30 Aralık 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca İnek Şaban, Takip: İstanbul ve Vizontele Tuuba filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 30 Aralık 2025 reyting sonuçları ile Total, AB, ve ABC1'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 08:14 Güncelleme: 31.12.2025 - 08:14
        1

        30 Aralık Salı akşamı Show TV’de Rüya Gibi, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı ve Now TV’de Kıskanmak dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de İnek Şaban, ATV’de Takip: İstanbul ve Star TV’de Vizontele Tuuba filmleri yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 30 Aralık 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        2

        30 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        30 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        30 ARALIK 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        30 ARALIK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        30 ARALIK 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
