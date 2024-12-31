Televizyon ekranlarında her gün dizi, film ve eğlence programları gibi pek çok yapım izleyiciyle buluşuyor. Ancak yalnızca bazı yapımlar, AB ve total reyting listelerinde üst sıralara yükseliyor. Peki, dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 30 Aralık Salı gününe ait AB ve total reyting sıralaması