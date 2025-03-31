Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 30 Mart Pazar akşamı Show TV’de Tokatçı, Star TV’de Düğün Dernek 2: Sünnet, ATV’de Bal Kaymak filmleri yayınlandı. Kanal D’de Şarkılar Bizi Söyler ve Now TV’de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1’de 3'te 3 yayınlanırken TV8’de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 30 Mart 2025 Pazar reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…