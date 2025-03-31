Reyting sonuçları 30 Mart 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 30 Mart Pazar günü için araştırılmaya başlandı. Bayramın 1. günü televizyonda Şarkılar Bizi Söyler, Düğün Dernek 2: Sünnet, Tokatçı, Bal Kaymak, 3'te 3 yapımları izleyici karşısına çıktı. Survivor yeni bölümüyle, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 30 Mart 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 30 Mart Pazar akşamı Show TV’de Tokatçı, Star TV’de Düğün Dernek 2: Sünnet, ATV’de Bal Kaymak filmleri yayınlandı. Kanal D’de Şarkılar Bizi Söyler ve Now TV’de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1’de 3'te 3 yayınlanırken TV8’de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 30 Mart 2025 Pazar reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
30 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 30 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00 civarında açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
30 MART 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI