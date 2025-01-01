Reyting sonuçları 31 Aralık Salı günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Neşeli Hayat filmi, Güldür Güldür Show programı ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Diğer kanallarda ise yılbaşı gecesi özel programları yayınlandı. O Ses Türkiye, Şarkılar Bizi Söyler, Kim Milyoner Olmak İster, Lingo Türkiye yapımlarının reytinglerdeki sıralaması merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 31 Aralık 2024 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...