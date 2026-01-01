Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 31 Aralık 2025: O Ses Türkiye, İbo Show, Şarkılar Bizi Söyler... AB ve Total sıralaması ile yılbaşı gecesinin reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları bekleniyor! 31 Aralık 2025 AB ve Total sıralaması ile yılbaşı gecesinin reyting birincisi kim oldu?

        Yılbaşı gecesi özel programları, ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşattı. 31 Aralık Çarşamba akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show ekrana gelirken, Now TV'de Şevval Sam 30. Yıl Konseri yayınlandı. TV8'de O Ses Türkiye, Star TV'de İbo Show Yılbaşı Özel, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ve TRT 1'de Lingo Türkiye yapımları izleyicilerle buluştu. Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 31 Aralık 2025 reyting sonuçları ile AB ve Total'de yılbaşı gecesinin birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 08:23 Güncelleme: 01.01.2026 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Reyting sonuçları 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Güldür Güldür Show, O Ses Türkiye, İbo Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kim Milyoner Olmak İster, Lingo Türkiye ve Şevval Sam 30. Yıl Konseri yapımları ekranlara geldi. Yılbaşı gecesi özel programlarının reytinglerdeki sıralaması merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 31 Aralık 2025 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

        2

        31 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        31 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin'e destek İsrail'e "Dur" demek için 3. Galata buluşması
        Filistin'e destek İsrail'e "Dur" demek için 3. Galata buluşması
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?