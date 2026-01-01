Reyting sonuçları 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Güldür Güldür Show, O Ses Türkiye, İbo Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kim Milyoner Olmak İster, Lingo Türkiye ve Şevval Sam 30. Yıl Konseri yapımları ekranlara geldi. Yılbaşı gecesi özel programlarının reytinglerdeki sıralaması merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 31 Aralık 2025 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...