Reyting sonuçları 5 Mart 2026: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
5 Mart Perşembe günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi? İşte 5 Mart 2026 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
5 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Mart Perşembe günü Show TV’de Veliaht, Kanal D’de İnci Taneleri, NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı ve Star TV’de Sevdiğim Sensin dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi.
ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de Survivor yarışmaları da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
TRT 1’de ise Taşacak Bu Deniz dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.
5 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.
5 MART 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI