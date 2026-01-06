Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Galatasaray-Trabzonspor maçı, Survivor Ünlüler - Gönüllüler, Görümce, Boneyard, Cennetin Çocukları ve Çifte Milyon yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 5 Ocak 2026 reyting sonuçları ABC1, AB ve Total sıralama tablosu...