Reyting sonuçları 5 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu
Dünün reyting sonuçları ile 5 Ocak 2026 Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Galatasaray-Trabzonspor maçı yayınlandı. TRT 1'de Cennetin Çocukları dizisi ile Now TV'de Çifte Milyon yarışması tekrar bölümleriyle ekrana gelirken, Show TV'de Görümce ve Star TV'de Boneyard filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 5 Ocak 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Galatasaray-Trabzonspor maçı, Survivor Ünlüler - Gönüllüler, Görümce, Boneyard, Cennetin Çocukları ve Çifte Milyon yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 5 Ocak 2026 reyting sonuçları ABC1, AB ve Total sıralama tablosu...
5 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
5 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
5 OCAK 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Galatasaray – Trabzonspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması – ATV
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Survivor – TV8
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
5 OCAK 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Galatasaray – Trabzonspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması – ATV
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Survivor – TV8
ATV Ana Haber – ATV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
5 OCAK 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Galatasaray – Trabzonspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması – ATV
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Gelin – Kanal 7
Survivor – TV8