Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Ocak 2026: Uzak Şehir, Galatasaray-Trabzonspor maçı, Survivor... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 5 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları ile 5 Ocak 2026 Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Galatasaray-Trabzonspor maçı yayınlandı. TRT 1'de Cennetin Çocukları dizisi ile Now TV'de Çifte Milyon yarışması tekrar bölümleriyle ekrana gelirken, Show TV'de Görümce ve Star TV'de Boneyard filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 5 Ocak 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 10:36 Güncelleme: 06.01.2026 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Galatasaray-Trabzonspor maçı, Survivor Ünlüler - Gönüllüler, Görümce, Boneyard, Cennetin Çocukları ve Çifte Milyon yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 5 Ocak 2026 reyting sonuçları ABC1, AB ve Total sıralama tablosu...

        2

        5 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        5 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        3

        5 OCAK 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Uzak Şehir – Kanal D

        Galatasaray – Trabzonspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması – ATV

        Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Esra Erol’da – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        ATV Ana Haber – ATV

        Survivor – TV8

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Show Ana Haber – Show TV

        4

        5 OCAK 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        Galatasaray – Trabzonspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması – ATV

        Uzak Şehir – Kanal D

        Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Esra Erol’da – ATV

        Survivor – TV8

        ATV Ana Haber – ATV

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Show Ana Haber – Show TV

        5

        5 OCAK 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Uzak Şehir – Kanal D

        Galatasaray – Trabzonspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması – ATV

        Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

        Esra Erol’da – ATV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        ATV Ana Haber – ATV

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Gelin – Kanal 7

        Survivor – TV8

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Trump yönetimi, Venezuela petrolü için harekete geçti
        Trump yönetimi, Venezuela petrolü için harekete geçti
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Trump: Venezuela ile savaşta değiliz
        Trump: Venezuela ile savaşta değiliz
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Bariyere ok gibi saplandı! Kahreden kaza kamerada!
        Bariyere ok gibi saplandı! Kahreden kaza kamerada!
        Dövmesini sildirecekti kâbusu yaşadı!
        Dövmesini sildirecekti kâbusu yaşadı!
        Nvidia’dan CES 2026’da yapay zeka atağı
        Nvidia’dan CES 2026’da yapay zeka atağı
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Lodos ve sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Lodos ve sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Çikolata gerçekten modumuzu değiştirir mi?
        Çikolata gerçekten modumuzu değiştirir mi?
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'