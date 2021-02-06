Reyting sonuçları açıklanadı mı? 5 Şubat reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından heyecanla bekleniyor. Özellikle, Ramo, Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar dizilerinin ardından ilk ona giren yapımlar merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki henüz 5 Şubat reyting sonuçları açıklanmadı. Geçtiğimiz hafta Cuma gününe ait reyting sıralaması ise şu şekilde...