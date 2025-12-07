Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. İzledikleri yapımın durumunu merak edenler Total, AB sıralamasını kontrol ediyor. Dün akşam Gönül Dağı, Ben Leman, Güller ve Günahlar yapımları ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 6 Aralık 2025 reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır

GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR NASILDI?

Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Güller ve Günahlar”, 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “Güller ve Günahlar” özet bölümü yer aldı.

AB’de 1. sırada “Güller ve Günahlar”, 2. sırada “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “Ben Leman” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Güller ve Günahlar”, 2. sırada “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “Güller ve Günahlar” özet bölümü yer aldı.