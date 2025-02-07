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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 6 ŞUBAT 2025: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda… Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci kim oldu?

        Reyting sonuçları 6 Şubat 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, Survivor, John Wick 3ve Yıkılmayan Hayallerim yapımları günün birincisi olmak için mücadele etti. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 6 Şubat 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 07:58 Güncelleme: 07.02.2025 - 07:58
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        6 Şubat Perşembe akşamı Show TV’de Siyah Kalp, Kanal ‘de İnci Taneleri, ATV’de Başka Bir Gün, Now’da Hudutsuz Sevda ve TV8’de Survivor yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Star TV’de John Wick 3 ve TRT 1’de Yıkılmayan Hayallerim filmi ekranlara geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyen seyirciler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 6 Şubat 2025 Reyting sonuçları sıralaması…

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        6 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        6 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

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        6 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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        6 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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