Reyting sonuçları 7 Aralık 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 7 Aralık Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Güldür Güldür Show, Yalan, Gönül Dağı, Yabani ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise Sahipsizler ve Holding dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 7 Aralık 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 7 Aralık Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Gönül Dağı, Now’da Yabani, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Sahipsizler ve Kanal D’de Holding dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, 7 Aralık 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
7 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
7 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.30’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
7 ARALIK 2024 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI