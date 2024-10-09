Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 8 Ekim Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, MasterChef Türkiye, Kızıl Goncalar, Eyvah Eyvah, Düşüş yapımları ekranlara geldi. Seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Ekim 2024 Salı reyting birincisi…