Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun kimliği belli oldu mu?

HBO Bitcoin üzerine hazırladığı yeni belgeseli 'Money Electric: The Bitcoin Mystery'de, Bitcoin'in Satoshi Nakamoto takma adlı kurucusunun kim olduğunu açıkladığını öne sürdü.

Politico'nun haberine göre belgeselin ardındaki ödüllü yapımcı Cullen Hoback, eski ipuçlarıyla yenilerini bir araya getirerek Kanadalı geliştirici Peter Todd'un 'Satoshi Nakamoto' olduğunu iddia etti.

Hoback'in belgeselin sonunda "O zamanlar bitcoin hakkında derin içgörüleriniz varmış gibi görünüyor?" diye sorması üzerine Todd "Evet, ben Satoshi Nakamoto'yum" yanıtını verirken görülüyor.

Görsel: (X - Peter Todd)

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Ancak belgeselin yayınlanmasından önce gönderdiği bir e-postada Todd'un bitcoin yaratıcısı olduğunu reddettiği ve "Elbette Satoshi değilim" dediği ifade edildi.

Todd, 2010'da kripto forumlarından kaybolmadan önce 'Satoshi' ile alenen iletişim kurmasıyla bilinen bitcoin çekirdek geliştiricisi olarak, sıklıkla 'Satoshi Nakamoto' olduğuna ilişkin iddiaların ortasında yer almıştı ancak ilk kez belgesel ile bu kadar net olarak ismi öne çıktı.

"TARİHTE BUNDAN BÜYÜK GİZEM YOK"

Kripto para yatırımcısı Nic Carter ise yaptığı açıklamada, Todd'un Nakamoto olmadığından emin olduğunu söylerken "Tarihte bundan daha büyük bir gizem yok. Satoshi'nin bunu başarıyla başarmış olması gerçekten büyülü. Kişisel olarak Satoshi'nin kim olduğunu asla öğrenemeyeceğimizi umuyorum" dedi.