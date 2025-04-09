Reyting sonuçları 8 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 8 Nisan Salı günü en çok izlenen yapımlar merak ediliyor. Dün akşam kuşağında Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan Hızlı ve Öfkeli 7 ve Recep İvedik 7 filmleri filmseverlere güzel anlar yaşattı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. AB ve Total reyting sonuçları sıralaması, izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. 8 Nisan Salı günü hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...
8 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
8 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
8 NİSAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI