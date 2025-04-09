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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 8 Nisan 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı… AB ve Total’de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 8 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 8 Nisan Salı günü en çok izlenen yapımlar merak ediliyor. Dün akşam kuşağında Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan Hızlı ve Öfkeli 7 ve Recep İvedik 7 filmleri filmseverlere güzel anlar yaşattı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 07:33 Güncelleme: 09.04.2025 - 07:33
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. AB ve Total reyting sonuçları sıralaması, izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. 8 Nisan Salı günü hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        8 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        8 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        8 NİSAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        8 NİSAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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