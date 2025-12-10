Reyting sonuçları 9 Aralık 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 9 Aralık 2025 Salı sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Rüya Gibi, Now TV'de Kıskanmak, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve ATV'de Gözleri KaraDeniz dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco-Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Star TV'nin Kral Kaybederse dizisi final yaptı. Kanal D'de ise Kılıbık filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 9 Aralık 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması...
9 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.
9 ARALIK 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI