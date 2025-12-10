Habertürk
        Reyting sonuçları 9 Aralık 2025: Rüya Gibi, Kıskanmak, Monaco-Galatasaray maçı... ABC1, AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 9 Aralık 2025 Salı sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Rüya Gibi, Now TV'de Kıskanmak, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve ATV'de Gözleri KaraDeniz dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco-Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Star TV'nin Kral Kaybederse dizisi final yaptı. Kanal D'de ise Kılıbık filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 9 Aralık 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 08:00 Güncelleme: 10.12.2025 - 08:00
        1

        Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. 9 Aralık Salı akşamı Rüya Gibi, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Gözleri KaraDeniz dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kılıbık filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulurken, Kral Kaybederse dizisi final yaparak ekranlara veda etti. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco-Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Şimdi tüm gözler ABC1, AB ve Total sıralamasına çevrilmiş durumda. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Aralık 2025 Salı reyting birincisi…

        2

        9 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        9 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.

        3

        9 ARALIK 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        9 ARALIK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        9 ARALIK 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
