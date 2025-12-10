Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. 9 Aralık Salı akşamı Rüya Gibi, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Gözleri KaraDeniz dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kılıbık filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulurken, Kral Kaybederse dizisi final yaparak ekranlara veda etti. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco-Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Şimdi tüm gözler ABC1, AB ve Total sıralamasına çevrilmiş durumda. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Aralık 2025 Salı reyting birincisi…