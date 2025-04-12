Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Nisan reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları ile 11 Nisan Cuma günü en çok izlenen yapımlar merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul, ATV2de yeni dizi Sustalı Ceylan, Star TV'de ise geçtiğimiz hafta final yapan Yalı Çapkını'nın yerine yerli film Nalan yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 11 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...