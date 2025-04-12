Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Nisan reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar kim birinci oldu?
Cuma akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. AB ve Total reyting sonuçları sıralaması, izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar yayınlandı. Peki 11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar kim birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 11 Nisan Cuma günü en çok izlenen yapımlar merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul, ATV2de yeni dizi Sustalı Ceylan, Star TV'de ise geçtiğimiz hafta final yapan Yalı Çapkını'nın yerine yerli film Nalan yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 11 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları gün içinde açıklanacak. Açıklanınca Total, AB sıralaması belli olacak.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total grubunda Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, zirvede yer aldı. ATV‘nin gündüz kuşağındaki “Esra Erol’da” programı ikinci sıraya yerleşirken, “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti ise üçüncü sırada yer aldı.
AB grubunda da “Kızılcık Şerbeti” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. İkinci sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ise 3. sıraya yerleşti.
ABC kategorisinde de Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti birinciliği kimseye kaptırmadı. “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti ikinci sıraya yerleşirken, “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler,” programı üçüncü oldu.