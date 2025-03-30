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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Mart dünün reyting sonuçları ile birinci kim, hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Mart dünün reyting sonuçları ile birinci kim, hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları ile günün birinci gelen yapımı belli oluyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belirleniyor. Total, AB, ABC1 gruplar arasında birinci olan yapım en çok izlenen yapım olarak açıklanıyor. Peki Peki AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 29 Mart 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 08:44 Güncelleme: 30.03.2025 - 08:44
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        Reyting sonuçları merak ediliyor. 29 Mart Cumartesi akşamı TRT1'de Gönül Dağı, NOW TV'de Hudutsuz Sevda, Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Can Borcu dizileri izleyicisiyle buluşurken, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de O Ses Türkiye eğlence programları ekrana geldi. Peki en çok hangi yapım izlendi, reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları sıralaması

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        REYİTNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

        22 MART 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Gönül Dağı - TRT 1

        Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

        Can Borcu - ATV

        Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

        ATV Ana Haber - ATV

        Piyasa - Kanal D

        Can Borcu (Özet) - ATV

        Güldür Güldür Show - SHOW TV

        Güldür Güldür Show (Özet) - SHOW TV

        Ana Haber - TRT 1

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        22 MART 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

        Gönül Dağı - TRT 1

        Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

        Güldür Güldür Show - SHOW TV

        Can Borcu - ATV

        Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

        O Ses Türkiye - TV8

        Güldür Güldür Show (Özet) - SHOW TV

        Ramazan Sevinci - TRT 1

        Ana Haber - TRT 1

        ATV Ana Haber - ATV

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