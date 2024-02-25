Reyting sonuçları ile 24 Şubat 2024 Cumartesi dünün AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları ile dünün en çok izlenen dizi ve programlar belli oluyor. 24 Şubat Cumartesi günü televizyonda akşam kuşağında Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kopuk, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star yeni bölümleriyle ekrana geldi. İşte, 24 Şubat 2024 Cumartesi dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. İzledikleri yapımların AB ve total sıralamasında kaçıncı sırada olduğunu merak edenler için dünün reyting sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu, en çok ne izlendi? İşte, 24 Şubat Cumartesi günkü reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
24 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cumartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
24 ŞUBAT 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI