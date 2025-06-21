Reyting sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Haziran dünün reyting sonuçları Total, AB birincisi kim oldu?

20 Haziran reyting sonuçları ile birinci belli olacak. Dün akşam Kanal D'de Arka Sokaklar sezon finali, TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica -Auckland City" ve "Flamengo - Chelsea" karşılaşmaları oynanacak. Show TV'de Hanzo filmi, Star TV'de Yalancı Yarim, ATV'de Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filmleri ekranlarda yayınlandı. Peki 20 Haziran dünün reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonucuna göre Total, AB birincisi kim oldu?