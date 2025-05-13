RHM'de sertifika programı tamamlandı

Sanatın her alanına dokunan etkinlikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ilk sanat tarihi sertifika programını başarıyla tamamlandı: “Gül İrepoğlu ile Köklerinden Günümüze Türk Resmini İzlemek” başlıklı programın son oturumu ve sertifika töreni 10 Mayıs Cumartesi günü düzenlendi.

Müzenin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun yürüttüğü altı haftalık bu kapsamlı sanat tarihi programında katılımcılar, Türk resim sanatının gelişimini ve yerel sanat mirasımızın çeşitliliğini derinlemesine öğrenme fırsatı buldu.

Program boyunca, Anadolu’nun sanatsal zenginliği, geleneksel sanatların estetiği, sanatçıların görsel gelişimine ilham veren betimleme örnekleri detaylıca incelendi. Göbeklitepe’den günümüze uzanan sanatsal evrim kronolojik bir akışla ele alınırken; erken dönem Anadolu betimlemelerinden Osmanlı minyatürüne, Osman Hamdi Bey’in öncü çalışmalarından 1914 Kuşağı ve d Grubu’na kadar Türk sanat tarihinin önemli dönüm noktaları işlendi. Programı tamamlayan tüm katılımcılara, İş Sanat tarafından imzalı özel sertifikaları takdim edildi.