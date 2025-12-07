Richard Gere 20 yıllık Oscar yasağı hakkında konuştu: Kişisel algılamıyorum

Richard Gere, kendisine yıllar önce verilen 20 yıllık Oscar yasağı hakkında konuştu. 76 yaşındaki oyuncunun, uzun zamandır arkadaşı olan Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama hakkında 'Mutluluğun Bilgeliği' adlı yeni bir belgesel filmi yayınlandı.

Dalai Lama ile tanıştığı günden beri Richard Gere, Tibet'in bağımsızlığının açık sözlü bir savunucusu oldu. 1993 Oscar Ödülleri sırasında da Çin'in Tibet politikalarına karşı çıktı. Daha sonra 2013'te kadar ödül sunucusu olarak tekrar davet edilmedi.

Belgeseli hakkında verdiği röportajda, yasağa ilişkin konuşan Richard Gere, bunu kişisel olarak algılamadığını ve durumda etkili olan kötü adamların olduğunu düşünmediğini söyledi.

"Kesinlikle kimseye zarar vermek istemiyorum" diyen Richard Gere; "Öfkeye zarar vermek istiyorum. Dışlanmaya zarar vermek istiyorum. İnsan hakları ihlallerine zarar vermek istiyorum, ancak Dalai Lama Hazretleri'nin geldiği noktaya olabildiğince yakın kalmaya çalışıyorum. Herkesin kurtarılabilir olduğu ve sonunda herkesin kurtarılması gerektiği, yoksa hiçbirimizin kurtarılamayacağı inancına yakın olmaya çalışıyorum. Bu anlamda, bunu kişisel algılamıyorum" ifadesini kullandı.