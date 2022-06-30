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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ricky Martin'e şok suçlama!

Ricky Martin, eski menajeri Rebecca Drucker ile davalık oldu. Şarkıcının kendisine 3 milyon dolar borcu olduğunu iddia eden Drucker, şarkıcıyı kariyerini bitirebilecek iddialardan kurtardığını öne sürdü

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  • Ricky Martin'e şok suçlama: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var! - Magazin haberleri

    Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin’in (50) başı eski menajeri Rebecca Drucker ile dertte... Martin'in 2014-2018 ve 2020-2022 yıllarında beraber çalıştığı Drucker, şarkıcının kendisine 3 milyon dolar değerinde komisyonu ödemediğini iddia etti.
  • Ricky Martin'e şok suçlama: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var! - Magazin haberleri

    "MİLYONLARCA DOLAR BORCU VAR"

    Deadline'ın haberine göre; Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne dava isteminde bulunan Rebecca Drucker, şarkıcının kendisine milyonlarca dolar borcu olduğunu öne sürdü.
  • Ricky Martin'e şok suçlama: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var! - Magazin haberleri

    "MENAJERİNİ SUSTURMAYA ÇALIŞTI"

    Grammy ödüllü şarkıcının, menajeri tehdit ettiği ve susması için bazı belgeler imzalatmaya çalıştığı ileri sürüldü.

    Geçmişte dikkatsizce davranan ve yanlış hareketler yapan Ricky Martin'i koruduğunu belirten menajer, onu hep arkadaşı olarak gördüğünü ifade etti.
  • Ricky Martin'e şok suçlama: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var! - Magazin haberleri

    Menajerin mahkemeye verdiği ifadede "toksik iş ortamı"nı işaret eden bazı olaylara yer verilirken, 2018 yılında Martin ve temsilcisi José Vega arasında Dubai’de yaşanan bir olaya da atıfta bulunuldu.

    Eğer şarkıcı uzlaşma yoluna gitmezse menajerin avukatları, ellerinde bazı kanıtlar olduğunu ve adım atmaktan çekinmeyecekleri belirtti.
  • Ricky Martin'e şok suçlama: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var! - Magazin haberleri

    KARİYERİNİ BİTİREBİLECEK KANITLARI VAR

    Menajerin “Şarkıcının kariyerini sona erdirebilecek nitelikte” kanıtları olduğunu iddia etmesi ise soru işaretleri uyandırdı.

    Rebecca Drucker'in ifadelerinin buzdağının yalnızca görünün kısmı olduğu, jüri karşısında konuşmak için can attığını da belirtildi.
  • Ricky Martin'e şok suçlama: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var! - Magazin haberleri

    DÖRT ÇOCUK BABASI

    Öte yandan 2018'den bu yana Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan 49 yaşındaki şarkıcının taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört tane çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar; AP
  • Ricky Martin'e şok suçlama: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var! - Magazin haberleri
  • Ricky Martin'e şok suçlama: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var! - Magazin haberleri
  • Ricky Martin'e şok suçlama: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var! - Magazin haberleri

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