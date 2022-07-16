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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ricky Martin hakkında şok iddialar: 50 yıl hapis cezası...

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'in yeğeni ile yedi ay ilişki yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Dennis Yadiel Sanchez'e hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığı da ileri sürülen Martin, eğer suçlu bulunursa 50 yıla kadar hapis cezası alabilir

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  • Ricky Martin hakkında şok iddialar: 50 yıl hapis cezası... - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz haftalarda eski menajeri Rebecca Drucker tarafından kendisine olan milyonlarca dolarlık borcunu ödememekle suçlanan Ricky Martin, bu kez farklı bir iddia ile karşı karşıya.

    Ünlü şarkıcının yeğeni ile yedi ay ilişki yaşadığını, bu süreçte de fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü ileri sürüldü.
  • Ricky Martin hakkında şok iddialar: 50 yıl hapis cezası... - Magazin haberleri

    İDDİALAR YEĞENİNDEN

    Yeğeninin iddiasına göre; Ricky Martin, ilişkinin bitmesini kabullenemedi ve yeğeninin peşini bırakmak istemedi.

    Bu dedikodular bir süredir Porto Riko basınında gündeme geliyordu ancak kimin tarafından ortaya atıldığı bilinmiyordu. Bu kişinin kimliğini açıklayan da Ricky Martin'in ağabeyi Eric oldu. Böylelikle ünlü şarkıcıyı suçlayan kişinin yeğeni Dennis Yadiel Sanchez olduğu ortaya çıktı.
  • Ricky Martin hakkında şok iddialar: 50 yıl hapis cezası... - Magazin haberleri

    "7 AY SÜRDÜ"

    İspanyol Marca gazetesinin 21 yaşındaki Dennis Yadiel Sanchez'in ileri sürdüklerine dayandırdığı habere göre; genç adam ile amcası Ricky Martin, yedi ay süren bir ilişki yaşadı. Ancak o sırada Martin, Sanchez'e hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladı.
  • Ricky Martin hakkında şok iddialar: 50 yıl hapis cezası... - Magazin haberleri

    "GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM"

    Dennis Yadiel Sanchez'in iddiasına göre; ilişki, iki ay önce bitti. Fakat şarkıcı, kendisini aramaya ve hatta evinin etrafında dolaşmaya devam etti.

    Yargıya yansıyan belgelerde Ricky Martin'in, Dennis Yadiel Sanchez ile yaşadığı ilişkiyi bitirmek istemediği iddiası da yer aldı.

    Porto Riko gazetesi El Vocero'nun haberine göre; Sanchez, aynı zamanda Martin'in alkol ve uyuşturucu sağladığını da ileri sürdü.

    Dennis Yadiel Sanchez, mahkemeye verdiği dilekçede güvenliğinden endişe ettiğini de belirtti.
  • Ricky Martin hakkında şok iddialar: 50 yıl hapis cezası... - Magazin haberleri

    50 YILA KADAR HAPİS!

    Porto Riko'da bu konuda katı yasalar var. Eğer Ricky Martin'in suçu kanıtlanırsa ünlü şarkıcı, 50 yıla kadar hapis cezası alabilir.
  • Ricky Martin hakkında şok iddialar: 50 yıl hapis cezası... - Magazin haberleri

    AÇIKLAMA YAPTI: ANLATILANLAR YALAN!

    Ricky Martin ise suskunluğunu bozdu. Ünlü şarkıcı, yeğeni tarafından ortaya atılan bu iddialara sözcüsü aracılığıyla yanıt verdi.

    Bütün bu iddiaları yalanlayan Martin, anlatılanların tamamen yalan ve uydurma olduğunu savundu.

    Ricky Martin'in avukatları İngiliz Daily Mail gazetesine, bütün bu iddiaların uydurma olduğunu belirtip, "Bunun da ötesinde iğrenç!" diye nitelendirdi.
  • Ricky Martin hakkında şok iddialar: 50 yıl hapis cezası... - Magazin haberleri

    "ÖZ AKRABASI, ÜVEY AĞABEYİNİN OĞLU DEĞİL"

    Martin'in avukatları söz konusu gencin, Ricky Martin'in öz akrabası olduğunu, bazılarının ileri sürdüğü gibi üvey ağabeyinin oğlu olmadığını da doğruladı.

    Ayrıca Ricky Martin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda verilen uzaklaştırma kararı tamamen asılsız iddialara dayanıyor. Bu yüzden yargı yoluyla karşılık vereceğim. Çünkü bu süregiden bir yasal süreç. Şu anda ayrıntılandıramam. Bana gönderdiğiniz sayısız destek mesajı için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
  • Ricky Martin hakkında şok iddialar: 50 yıl hapis cezası... - Magazin haberleri

    "MİLYONLARCA DOLAR BORCU VAR" 

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Martin'in 2014-2018 ve 2020-2022 yıllarında beraber çalıştığı Drucker, şarkıcının kendisine 3 milyon dolar değerinde komisyonu ödemediğini iddia etmişti.

    Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne dava isteminde bulunan Rebecca Drucker, şarkıcının kendisine milyonlarca dolar borcu olduğunu öne sürmüştü.
  • Ricky Martin hakkında şok iddialar: 50 yıl hapis cezası... - Magazin haberleri

    "MENAJERİNİ SUSTURMAYA ÇALIŞTI"

    Grammy ödüllü şarkıcının, menajeri tehdit ettiği ve susması için bazı belgeler imzalatmaya çalıştığı ileri sürülmüştü.

    Geçmişte dikkatsizce davranan ve yanlış hareketler yapan Ricky Martin'i koruduğunu belirten menajer, onu hep arkadaşı olarak gördüğünü ifade etmişti.
  • Ricky Martin hakkında şok iddialar: 50 yıl hapis cezası... - Magazin haberleri

    Menajerin mahkemeye verdiği ifadede "toksik iş ortamı"nı işaret eden bazı olaylara yer verilirken, 2018 yılında Martin ve temsilcisi José Vega arasında Dubai’de yaşanan bir olaya da atıfta bulunulmuştu.

    Eğer şarkıcı uzlaşma yoluna gitmezse menajerin avukatları, ellerinde bazı kanıtlar olduğunu ve adım atmaktan çekinmeyecekleri belirtmişti.
  • Ricky Martin hakkında şok iddialar: 50 yıl hapis cezası... - Magazin haberleri

    KARİYERİNİ BİTİREBİLECEK KANITLARI VAR

    Menajerin “Şarkıcının kariyerini sona erdirebilecek nitelikte” kanıtları olduğunu iddia etmesi ise soru işaretleri uyandırmıştı.

    Rebecca Drucker'in ifadelerinin buzdağının yalnızca görünün kısmı olduğu, jüri karşısında konuşmak için can attığını da belirtilmişti.
  • Ricky Martin hakkında şok iddialar: 50 yıl hapis cezası... - Magazin haberleri

    DÖRT ÇOCUK BABASI

    Öte yandan 2018'den bu yana Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan 49 yaşındaki şarkıcının taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört tane çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP

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