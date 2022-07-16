Geçtiğimiz haftalarda eski menajeri Rebecca Drucker tarafından kendisine olan milyonlarca dolarlık borcunu ödememekle suçlanan Ricky Martin, bu kez farklı bir iddia ile karşı karşıya.

Ünlü şarkıcının yeğeni ile yedi ay ilişki yaşadığını, bu süreçte de fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü ileri sürüldü.