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        Haberler Dünyadan Ricky Martin nadiren gösterdiği küçük çocuklarının fotoğrafını paylaştı - magazin haberleri

        Ricky Martin nadiren gösterdiği küçük çocuklarının fotoğrafını paylaştı

        Dört çocuk babası Ricky Martin, yüzlerini nadiren gösterdiği 4 ve 5 yaşlarındaki en küçük çocuklarıyla havuz keyfi fotoğraflarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 10:40 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:01
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        Ricky Martin, nadiren birlikte görüntü verdiği iki çocuğunun fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

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        52 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, 5 yaşındaki kızı Lucia ve 4 yaşındaki oğlu Renn ile havuz keyfi yaptığı fotoğraflarına, "Baba = En yüksek tema park yolu. Bilet gerekmiyor" mesajını yazdı.

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        2010'da eşcinsel olduğunu açıklayan Martin, eski eşi Jwan Yosef ile birlikteyken, çocukları Lucia ve Renn, taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelmişti.

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        Martin, ayrıca 2008 doğumlu ikizler Matteo ve Valentino'nun da babası.

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        Martin, kendisine müzik kariyerini etkileyeceği şeklinde verilen tavsiyeler nedeniyle yıllarca cinsel kimliğini açıklamaktan kaçınmıştı.

        #Ricky Martin
        #çocuk
        #eşcinsel
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