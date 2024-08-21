Ricky Martin nadiren gösterdiği küçük çocuklarının fotoğrafını paylaştı
Dört çocuk babası Ricky Martin, yüzlerini nadiren gösterdiği 4 ve 5 yaşlarındaki en küçük çocuklarıyla havuz keyfi fotoğraflarını paylaştı
Ricky Martin, nadiren birlikte görüntü verdiği iki çocuğunun fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
52 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, 5 yaşındaki kızı Lucia ve 4 yaşındaki oğlu Renn ile havuz keyfi yaptığı fotoğraflarına, "Baba = En yüksek tema park yolu. Bilet gerekmiyor" mesajını yazdı.
2010'da eşcinsel olduğunu açıklayan Martin, eski eşi Jwan Yosef ile birlikteyken, çocukları Lucia ve Renn, taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelmişti.