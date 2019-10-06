Riddick filmi oyuncuları kimler? Riddick filminin konusu ne? soruları sinema severler tarafından merak konusu oldu. Riddick filmi 4 Eylül 2013 tarihinde ve 6 Eylül 2013 tarihinde, ABD, İngiltere ve İrlanda'da vizyona girmiştir. Riddick filmi bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak. İşte Riddick filmi oyuncuları ve konusu...

RIDDICK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Vin Diesel, Richard B. Riddick

Jordi Mollà, Santana

Matthew Nable, Boss Johns

Katee Sackhoff, Dahl

Dave Batista, Diaz

Bokeem Woodbine, Moss

Raoul Trujillo, Lockspur

Conrad Pla, Vargas

Nolan Gerard Funk, Luna

Danny Blanco Hall, Falco

Noah Danby, Nuñez

Neil Napier, Rubio

Karl Urban, Vaako

Alex Branson, Lex Branman

Andreas Apergis, Krone

Keri Hilson, Santana'nın Tutuklusu

RIDDICK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bilinen galakside ödül avcıları tarafından aranan Riddick (Vin Diesel),Furia isimli bir gezgene gitmek isterken, kendisini yaşam olmayan, güneşin kavurduğu bir gezegende bulmuştur. Ancak gezegende tuhaf giden bir şeyler vardır. Bu nedenle Riddick gezegendeki ödül avcıları için yapılmış olan bir kulübeye giderek, burada bulunan buton vasıtasıyla avcılara haber verir.

Ölü yakalandığı takdirde iki katına çıkacak olan ödülü almak isteyen bir ödül avcısı çetesi gezegene gelir. Ancak kişisel nedenler ile Riddick'i arayan bir ödül avcısı daha gezegene gelmiştir.