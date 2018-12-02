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Onyekuru elle oynadı mı oynamadı? Ondan önce müdahale var mı ben göremedim. Zaten bu maçı iki kulübün medyayla etkilemek için başlatılan bir şey. 7 günlük bir maç Hakikaten üzücü. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz diyor ki; Fikret Bey'le görüştüm ve benim haberim yok diyor.