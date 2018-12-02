Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi:
"Maç aslında geçen hafta dışarıda başladı. Hem Galatasaray hem Beşiktaş demeçlerle öç alma yarışına girdiler. Galatasaray açısından zorla zorla kenardan bir oyuncuyu tartışırsın, belki Mariano mu Linnes mi dersin. Çünkü kadro bu, taktik bu.
Beşiktaş'a gelince cuma gece 1'de maçı bitiriyor. Bence orada kalsalardı uyusalardı. Ama planlama yapılmış gelinmiş. 6 oyuncu farklı oynar diye düşünürken Atiba da oynamadı.. Beşiktaş'ın 11'i sürprizle karşılandı. Ağır favori görünen Beşiktaş o kadro sonrası 'ama'ya döndü iş.
Niçin Atiba, Oğuzhan değil gibi gerekçeler bizim için kolay olabilir. Atiba'nın oyuna girdikten sonraki hali. 2 maçtır küskün. Atiba en kötü şartlarda iyi oynayan bir oyuncu normalde. Ama neler gelişiyor antrenmanda bilemeyiz. Mesela Lens ile başlarım 50-60 dakika.
Bugünkü Beşiktaş'ın 11'ine gelecek olursak aslında Necip yok. Vida kötü oynamıyor aslında. Dorukhan diye bir oyuncunun varlığından çoğu taraftarın haberi yoktu. Mustafa Pektemek pazarlık konusuydu.
Güven diye bir oyuncu yoktu. Ljajic et mi balık mı derken oynar mı oynamaz mı... En az 4 tane oyuncu planlamada yoktu. Hiçbir Beşiktaşlı da bu kadro ile Galatasaray maçına çıkarız dememiştir.
Beşiktaş'ın hiç beklemediğimiz Dorukhan ve Güven sürprizi çıktı ortaya. 14 haftalık periyotta korkunç bir sirkülasyon var. Pepe gidiyor milli takıma gelirken sakat geliyor, federasyona şikayet ediyorlar. Biz Şenol hocaya bu kadro ile neden çıktın diyemeyiz bu yüzden.
Galatasaray bütün olumsuzluklara rağmen bu kadroyla sahada kalmaya çalıştı.
VAR'a gelelim. Cüneyt Çakır hafta içi İnter - Tottenham maçını yönetti. Bugün o maç Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı, yahut Beşiktaş - Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi olsaydı muhtemelen UEFA dinlendirirdi Cüneyt hocayı. VAR olmasaydı, maçı Galatasaray 1-0 kazanırdı. Teknoloji ne kadar önemli.
Bana göre VAR'ın verdiği kararların tamamı doğruydu. VAR olmasa bambaşka işlerle karşılaşacaktık.
Beşiktaş'ta Ljajic'in dışında Eren'in dışında penaltıyı da gören olmadı. Vida'nın bir pozisyonu var. Hakem de orada yalandan gitti baktı. Pozisyon yakın çünkü. Kurala göre doğru.
Onyekuru elle oynadı mı oynamadı? Ondan önce müdahale var mı ben göremedim. Zaten bu maçı iki kulübün medyayla etkilemek için başlatılan bir şey. 7 günlük bir maç Hakikaten üzücü. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz diyor ki; Fikret Bey'le görüştüm ve benim haberim yok diyor.
VAR olmasaydı biz ne konuşacaktık. A Eren penaltı yapmış, Onyekuru eliyle almış. Bunu konuşacaktık. Eren'in pozisyonu VAR'da görülmeyebilir. Ama kafada kalmayacak.
Her hafta MHK sessizliğini koruyacak doğru bildiğini yapacak Allah'tan başka da kimseye hesap vermeyecek. VAR'a itibar edilmeyen tek ülke bizizdir herhalde.
Pepe niye federasyona gidiyor? Necip'e 6 ay para vermesen ağzını açmaz. Pepe oynamıyor bak. Bana kimse sakat falan demesin. Portekiz'den geliyor 2 hafta dinleniyor. Ondan sonra oyun kalitemiz düşüyor.
Beşiktaş ve Galatasaray beklentilerin çok altında oynuyor. Sivasspor'u da tebrik ediyorum. Hakan Keleş'in biraz daha kendini geliştirmesi lazım. Beşiktaş da bende vardım dedi bu yarışta. Galatasaray da bu yarış içinde olacaktır.
Fırat Aydınus, Rizespor maçında bir penaltı verdi. Alttan baktım, üstten baktım, bence penaltı değil. Kimse konuşmuyor. Riva'da da VAR odasında Bülent Yıldırım var, VAR'a da gitmedi Aydınus. Onlar için de açıklama yapın hadi. Elinizde hakem kalmaz.
Galatasaray'a 14. hafta itibariyle 6 penaltı atıldı. Arşivlere girsinler, geçtiğimiz bütün sezonların tamamında aleyhine 6 penaltı olmamıştır.
VAR'a itimat edilmeyen tek ülke bizizdir. Bugün VAR'ın verdiği kararların tamamı doğruydu."
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