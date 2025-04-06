Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %40

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'la kozlarını paylaştı ve rakibini 4-1 mağlup etti.

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

"MOURINHO HER HALİYLE MALZEME OLAN BİR FİGÜR"

Jose Mourinho, biz yorumculara, futbolseverlere, milyonlarca insana her haliyle korkunç malzeme olan bir figür. Zaman zaman eleştiriyoruz ama zaman zaman da brova diyebiliyoruz. Mourinho, Türkiye'ye geldiği zaman dünyanın en büyük markalarından biri olduğunu tartışmasız hepimiz kabul ediyorduk. 2010'larda Mourinho mu, Guardiola mı tartışması vardı.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): José Mourinho, biz yorumculara, futbolseverlere, milyonlarca insana her haliyle korkunç malzeme olan bir figür. pic.twitter.com/opPKUPHLRR — HT Spor (@HTSpor) April 6, 2025

"FUTBOLDA DÜN YOKTUR"

Büyük kulüplerdeki oyuncular tecrübeliyse bu artı olarak yansır, çaylak oyuncuysa son 9 haftayı geçiremeyebilirsiniz. Bu durumda oyuncunun zorunlulukları ve teknik adamın konsantrasyonu devreye girer. Futbolda dün yoktur, bugün ve yarın vardır. Beşiktaş'ın teknik direktörü bir anda deha oldu. Lyon'u, Galatasaray'ı yendi, Beşiktaş iyi takım derken; Göztepe'ye mağlup oldu bu takımda 2 kişi kalmalı, teknik direktör soru işareti denildi. Okan Buruk da Beşiktaş maçından sonra tartışılmaya başlandı. Mourinho haklı eleştirilerle yönettiği bir maç yaşadı ve bugün de 4-1'lik önemli bir galibiyet aldı. Mourinho'yla ilgili söylemek istediğim şey, sistemler oyuncuya göre kurulur.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Futbolda dün yoktur, bugün ve yarın vardır. Mourinho haklı eleştirilerle yönettiği bir maç yaşadı ve bugün de 4-1'lik önemli bir galibiyet aldı. pic.twitter.com/8qwK4LW9Lj — HT Spor (@HTSpor) April 6, 2025 "MOURINHO SEN BUGÜNE KADAR NEREDEYDİN?" Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %40... Fenerbahçe de Galatasaray da iyi takım, son 8 maça G.Saray avantajlı giriyor ama iki takım da tüm puanları toplasa dahi geçen senenin altında kapatıyor. Galatasaray'ın dediği şey, maç maç gidiyoruz. Fenerbahçe'nin de bunu yapması lazım. Eleştirdiğim Mourinho, sen bugüne kadar neredeydin? Sen bu ailenin babasısın. Baba terk eder mi çocuk kaybederken? Çocuğu yerden kaldırır. Bugün yaptığını yapman lazım. 📺 % 100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Bu maçtaki Mourinho, sen bugüne kadar neredeydin? Sen bu ailenin babasısın. Baba terk eder mi çocuk kaybederken? Çocuğu yerden kaldırır. Bugün yaptığını yapman lazım. pic.twitter.com/oMG8heJkJI — HT Spor (@HTSpor) April 6, 2025 "SEN G.SARAY'A, BODRUM'A OYNADIĞIN GİBİ OYNAYAMAZSIN" Oyuncunun fiziksel ve mental olarak toparlanması kolay değildir. Mourinho taze oyuncu derken, fiziksel değil mental olarak taze oyuncuları kastetti. Yanlış da yapmadı, oyuncularda şok yaratması lazımdı. Futbol rakiple oynanır, bugüne kadar Mourinho'nun rakip üzerinden gittiğini hiç görmedim. Galatasaray'ın Avrupa'da çeyrek finalde olamamasının sebebi neyse Fenerbahçe'nin de ligde hala 3 puan gerisinde olmasının sebebi şudur... Fenerbahçe, Bodrum'da oynadığı gibi Galatasaray ile oynayamaz. Sana iyi hazırlanmış kadro kalitesi yüksek bir Galatasaray'a, sen Bodrum'a oynadığın gibi oynamışsın. Bu olmaz. 📺 % 100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Futbol rakiple oynanır. Galatasaray'ın Avrupa'da çeyrek finalde olamamasının sebebi neyse Fenerbahçe'nin de ligde hala üç puan gerisinde olmasının sebebi şudur Fenerbahçe, Bodrum'da oynadığı gibi Galatasaray ile oynayamaz. pic.twitter.com/SHSyFg9IlJ — HT Spor (@HTSpor) April 6, 2025 "TALISCA SKOR ADAMIDIR" Talisca'nın önünde dolu dolu bir hafta var daha da morallendi. Artık Fenerbahçe'nin skora ihtiyacı var. Talisca skor adamıdır, Arabistan'da Çin'de ve Beşiktaş'ta bunu yaptı. Biz Talisca'nın geriye geldiğini Beşiktaş'ta görmüyorduk, Hagi'den de görmüyorduk Alex'ten de görmüyorduk. Morata'dan 10 numara olmaz, iyi bir Mertens'ten olur.